«Культурный шок по-немецки»: 5 привычек жителей Германии, которые ставят россиян

Германия традиционно считается страной порядка и достатка, но реальность часто оказывается холодным душем для российских туристов и эмигрантов. От «голых» походов в сауну до таблицы Excel для семейного бюджета — разбираемся, почему немецкий менталитет вызывает у наших соотечественников искреннее недоумение, пишет Лента.ру.

Общие сауны: нагота как норма

Самое сильное потрясение россияне испытывают в немецких банях и саунах. В Германии процветает культура FKK (Freikörperkultur — культура свободного тела).

Никаких купальников: Входить в сауну в одежде или плавках запрещено из соображений гигиены.

Общие зоны: В большинстве комплексов нет разделения на мужские и женские дни — все парятся вместе.

Спокойствие: Для немцев нагота в бане не имеет сексуального подтекста. Они могут обсуждать рабочие графики или погоду, совершенно не смущаясь отсутствия одежды.

Бюджет в таблице Excel: немецкая экономность

Если в России мужчина, пригласивший девушку на свидание, обычно оплачивает счет, то в Германии равенство полов соблюдается буквально до цента.

Реальные истории соотечественниц:

Раздельные чеки: Немец может попросить официанта разделить счет пополам даже после романтического вечера.

Семейная бухгалтерия: Известны случаи, когда мужья-немцы ведут таблицы расходов, деля траты на ЖКХ и продукты строго 50/50, даже если их доход в несколько раз выше, чем у супруги.

Взаимный долг: Некоторые немцы готовы дать жене денег в долг на оплату аренды во время ее болезни, ожидая обязательного возврата.

Прямолинейность на грани грубости

Немецкая вежливость специфична. В Германии принято говорить правду в глаза, даже если она неприятна.

Критика: Коллега может открыто указать вам на ошибку при всех или сообщить начальству о вашем нарушении, не считая это «стукачеством». Для них это забота о качестве процесса.

Никакой спонтанности: Фраза «зайду через пять минут» может вызвать стресс. Визиты и даже звонки друзьям здесь принято планировать за неделю, а то и за месяц.

Дорогая помощь и «соседский дозор»

Жизнь в Германии жестко регламентирована правилами, за соблюдением которых следят не только полицейские, но и соседи.