Купила квартиру в центре Чехова: Учительница готовится к новоселью в Чехове благодаря «Соципотеке»

Учительница начальных классов готовится к переезду в собственную квартиру в Чехове благодаря тому, что приняла участие в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Татьяна Кузнецова работает в МБОУ «Любучанская СОШ». Ее стаж составляет 8 лет. Обладательница сертификата вспоминает своих учителей. По ее словам, именно они помогли ей лучше понять себя и показать эту профессию с лучшей стороны.

Со слов женщины, самое интересное с младшеклассниками — это творческие задания. Дети раскрываются с самых неожиданных сторон. Они начинают предлагать свои альтернативные варианты, ищут свои пути решений.

Татьяна жила в съемной квартире. Узнав из корпоративного чата о региональной мере поддержки, педагог решила попробовать подать документы. Она выбрала «однушку» в центре города, переедет сразу после небольшого ремонта.