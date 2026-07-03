«Смотреть на мужские мохнатые ноги противно»: россиянка возмущена двойными стандартами к внешнему виду в офисе

Как выяснилось, женщина трудится в офисе с небольшим коллективом, и отдельные представители сильного пола в жару приходят на работу в коротких шортах. Такая вольность в одежде, по словам заявительницы, действует ей на нервы и вызывает крайнее раздражение.

«Должен быть дресс-код. Приходить в офис в шортах? У нас же работа, а не пляжное заседание», – возмущается читательница VSE42.RU.

Женщина задается вопросом: почему от сотрудниц требуют выглядеть ухоженно, соблюдать определенный стиль и следить за внешностью, а мужчины считают, что им достаточно быть «красивее обезьяны»? По ее мнению, такие двойные стандарты несправедливы, и правила офисного дресс-кода должны быть едиными для всех.

Особенное недовольство горожанки вызывает то, что мужчины не стесняются появляться на рабочем месте с открытыми волосатыми ногами. По мнению возмущенной кемеровчанки, единые требования к дресс-коду должны действовать для всех сотрудников организации, независимо от их пола. Она считает, что никакая жара не должна становиться оправданием для неформального внешнего вида на рабочем месте.

«Смотреть на мужские мохнатые ноги противно. Почему от женщин требуют выглядеть ухоженно, а сами считают, что достаточно быть красивее обезьяны?» – комментирует кемеровчанка.

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