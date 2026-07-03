«Невозможно пройти!»: жители Кемерова в отчаянии из‑за нашествия мошки

Жители Кемерова жалуются на мошку, которая, по словам горожан, буквально заполонила весь областной центр, сообщил VSE42.RU .

В чате телеграм-канала губернатора региона Ильи Середюка появилась жалоба от жительницы города на массовое нашествие насекомых. Она сообщила, что в утренние и вечерние часы находиться на улице становится практически невозможно из-за роя мошки, которая буквально облепляет прохожих и не дает спокойно пройти.

«Почему в городе Кемерово мошка роем витает? Обрабатывать перестали?» — спросила кемеровчанка.

В администрации Кемерова на обращение горожанки предоставили ответ. В мэрии пояснили, что обработка территорий от мошки муниципалитетом не предусмотрена. При этом губернатор уточнил, что ежегодно весной в городе выполняется противоклещевая обработка зеленых зон и общественных пространств. Однако мер по борьбе именно с мошкой в перечне обязательных мероприятий не значится.

Ранее энтомолог Мацура высказал мнение, что нашествие комаров в РФ связано с паводками и ранним теплом.