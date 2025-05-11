Куратор «Мошеловки» Храпунова перечислила опасности ответного розыгрыша мошенников

Даже если общение с мошенниками происходит в неформальной обстановке, оно может быть опасным. Ведь злоумышленники могут использовать любую информацию, полученную в ходе разговора, для реализации своих преступных планов. Об этом в разговоре с URA.ru сообщила Алла Храпунова, руководитель платформы «Мошеловка», созданной в рамках проекта «Народный фронт».

Собеседник журналистов обратила внимание на то, что злоумышленники могут записывать голос и манеру речи человека, чтобы впоследствии использовать эти данные в своих преступных целях. В частности, современные технологии позволяют создавать дипфейки на основе таких записей.

«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор», — сказала Храпунова.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники получают доступ к сим-картам россиян. Также злоумышленники могут получить доступ к мобильному банку пользователя.