Курьер в Новосибирске ударил пенсионерку ногой в лицо, за жизнь бабушки борются медики

В Новосибирске в подземном переходе курьер ударил ногой в лицо пожилую женщину. Инцидент случился поздно вечером 1 декабря. Эту информацию местные телеграм-каналы распространили 2 декабря.

В подземном переходе на площади Ленина курьер нанёс удар пожилой женщине. Инцидент попал на видеокамеру, и запись была передана в правоохранительные органы. На видеозаписи видно, как пожилая женщина идёт по переходу, держа телефон в руках. В этот момент курьер с сумкой догоняет её сзади и внезапно наносит удар ногой в лицо. Женщина падает навзничь и сильно ударяется головой.

Пострадавшую госпитализировали. Сейчас она находится под наблюдением медицинского персонала.

Очевидцы также сообщают в социальных сетях, что курьер проявлял агрессию и даже плевался в других людей.

Сервис доставки, в котором ранее трудился курьер, резко осудил его действия. Сотрудничество с ним было незамедлительно прекращено, а все необходимые сведения переданы в правоохранительные органы. Пострадавшей стороне будет оказана всесторонняя поддержка и помощь.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента, чтобы выяснить все его детали.