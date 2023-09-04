«Курганмашзавод» троекратно увеличил объемы выпуска БМП-3 для СВО

О наращивании и темпов производства бронетранспортеров на нужды СВО рассказал заместитель исполнительного директора предприятия по гособоронзаказу Роман Хромов.

Он подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине «Курганмашзавод» нарастил выпуск БМП-3 в три раза и объемы продолжают увеличиваться.

«С начала СВО „Курганмашзавод“ провел ряд мероприятий, которые связаны с обеспечением выполнения гособоронзаказа, предполагающего дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск увеличился в три раза по сравнению с мирным временем», — передает РИА Новости слова Хромова.

Также, как отметил собеседник журналистов, на предприятии выросли поставки и других видов вооружений, например десантируемой техники.