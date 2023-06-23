Курсанты химкинской академии гражданской защиты МЧС встретились с президентом в Кремле

В число приглашенных вошли тринадцать курсантов академии гражданской защиты МЧС России в Химках. Делегацию возглавил руководитель учебного заведения – генерал-лейтенант Виктор Панченков.

Всего на встрече с президентом, которая состоялась в Георгиевском зале Кремля, присутствовали свыше пятисот выпускников военных вузов. Владимир Путин поздравил курсантов с успешным завершением обучения и пожелал им честно служить Родине и быть достойными звания российского офицера.

Глава государства подчеркнул, что главным приоритетом всегда остается укрепление Вооруженных сил РФ. Путин отметил, что вся страна поддерживает участников СВО, которые встали на защиту территориальной целостности страны, а также исторического выбора, сделанного жителями Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя.

Академия гражданской защиты МЧС РФ имени генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика каждый год выпускает высококвалифицированных специалистов в области защиты населения и территории страны от ЧС. Как отметил глава образовательного учреждения Виктор Панченков, курсанты готовы к решению задач по обеспечению безопасности России. Он пожелал выпускникам верить в свои способности и быть примером для будущих поколений.