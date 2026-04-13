«Кусачий бум в Британии». Госпитализации из-за пауков выросли до 100 случаев в год

За последние десять лет количество госпитализаций после укусов пауков в Англии увеличилось более чем вдвое. По данным Национальной службы здравоохранения, в 2025 году зафиксировано около 100 случаев «контакта с пауками или их токсическим воздействием», тогда как в 2015 их было 47. Об этом сообщает Independent.

Причиной называют стремительное распространение ложных черных вдов (пауки рода Steatoda) по территории Великобритании.

Эколог Клайв Хэмблер из Оксфордского университета заявил: «Дни, когда пауков в Британии можно было считать безобидными, остались в прошлом». По его словам, еще 50 лет назад укусы почти не угрожали здоровью, но с ростом популяции ложных вдов серьезные реакции стали происходить чаще, особенно на юге.

Ложная черная вдова — инвазивный вид с Мадейры и Канарских островов. В Англии ее впервые заметили в XIX веке, но активно распространяться она начала недавно. Пауки часто живут рядом с человеком, что повышает риск укусов. Их яд обычно вызывает боль и зуд, а опасные осложнения могут быть связаны с бактериями — в редких случаях возможен даже сепсис.

Не все ученые видят повод для паники. Профессор Адам Харт из Университета Глостершира отметил: «Хотя эти пауки могут укусить, большинство случаев проходят легко, а серьезные реакции встречаются редко». Зоолог Мишель Дюгон из Университета Голуэя добавил, что рост госпитализаций может объясняться и повышенным вниманием врачей и СМИ к теме. «Если вы не видели сам момент укуса, скорее всего, это был не паук. Укус ложной вдовы болезненный — как у осы или сильнее», — пояснил он.

Эксперты подчеркивают: пауки не агрессивны и кусаются только при угрозе (например, если их прижать к коже). Риск можно снизить, избегая контакта. К тому же даже 100 госпитализаций в год — небольшая цифра для всей страны.

