Кушанашвили высказал свое мнение об уехавшем из России Панине

Как сообщает портал «Дни.ру», актер не перестает регулярно публиковать на своей странице в социальных сетях ругательства в адрес россиян, а также руководства страны за все происходящее. Многие его коллеги уже давно не воспринимают выходки Панина всерьез. Однако высказаться о нем решил сам Отар Кушанашвили.

Напомним, что он дружил и работал с Паниным еще в 90-е годы. Однако, несмотря на такую связь между ними, журналист не поскупился на довольно провокационное высказывание. Так, он предрек актеру страшное будущее. По словам Кушанашвили, звезда «Жмурок» собственноручно сломал себе жизнь. «Леша выглядит предсмертно», – выдал его коллега.