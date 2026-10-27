Более 30 территорий включили в инфраструктуру трех округов Москвы с начала года

С начала 2026 года при участии «Контроля Москвы» в районную инфраструктуру трех округов столицы включили 36 территорий — на севере, востоке и северо-востоке города. Мероприятия по обнаружению неэффективно используемых территорий проводит Госинспекция по недвижимости.

«Большое количество земельных участков с начала этого года включили в городскую среду в Северном, Северо-Восточном и Восточном административных округах общей площадью более 8 га. В САО 13 земельных участков задействовали под благоустройство, в СВАО — 12 и 11 — в ВАО. В результате здесь появились новые комфортные пространства: детские и спортивные площадки, места для парковки автомобилей, а также зеленые зоны отдыха для горожан», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Глава контрольного ведомства отметил, что формирование современного облика мегаполиса — непрерывный процесс. Всего с начала года в столице интегрировали в городскую инфраструктуру свыше 20 га земли.

Так на северо-востоке столицы обустроили автомобильную автостоянку для жителей района Бибирево, а в районе Соколиная Гора в ВАО территорию более 1,2 тыс. кв. метров озеленили и засеяли газон.