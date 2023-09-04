Кустарный беспилотник обнаружили на проспекте Сахарова в Москве

Как передает Mash, по-началу странную находку обнаружили прохожие. На место был вызван сначала полицейский наряд, а позже подъехали спецслужбы.

Сообщается, что в настоящее время место находки оцеплено. Работают экстренные службы. Специалисты устанавливают характер найдено устройства. По предварителным данным, это может быть беспилотный летательный аппарат самодельного производства.

«Он (беспилотник) лежал в мужском портфеле с замком посреди улицы, чем и напугал прохожих. Прибывшие специалисты оцепили территорию, изучили предмет и увезли его на экспертизу», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял ночью несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.