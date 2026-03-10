Кутья символ воскрешения: что должно быть на поминальном столе в 2026

В период Великого поста православные христиане отмечают три особых дня, посвященных памяти усопших. Речь идет о родительских субботах, которые в 2026 году выпадают на 7, 14 и 21 марта. Смысл и традиции этих дней разъяснил настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин, пишет 360.ru .

Священник пояснил, что во время Четыредесятницы полная литургия совершается не так часто, поэтому церковь выделила специальные субботы, чтобы верующие могли сугубо помолиться за ушедших. Название «родительские» закрепилось за ними, поскольку в первую очередь принято вспоминать отца и мать, а через это — всех, кто покинул земной мир, поддерживая духовную связь поколений.

Накануне поминального дня, вечером в пятницу, в храмах служится парастас — продолжительная заупокойная служба. В саму субботу прихожане собираются на литургию, чтобы соборно вознести молитвы о прощении грехов усопших.

Отец Федор отметил важность приношения в храм постных продуктов: хлеба, овощей, муки или сладостей. Это древняя традиция милосердия, когда пожертвования помогают нуждающимся. Что касается кладбища, его посещение не возбраняется, однако священник предостерег от языческого обычая оставлять еду на могилах — такая практика чужда православию.

Для тех, кто по уважительной причине не может попасть в церковь, протоиерей посоветовал зажечь дома лампаду и сосредоточенно помолиться в тишине. Существуют специальные молитвы об усопших, которые читают как в храме, так и в домашних условиях.

После богослужения близкие нередко собираются за столом, чтобы добрым словом вспомнить ушедших. Главное условие, подчеркнул Бородин, — трапеза должна быть постной. Еда не является самоцелью, а служит лишь поводом для объединения семьи. В России к таким дням традиционно готовят кутью — кашу, символизирующую будущее воскресение.