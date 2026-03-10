Кутья символ воскрешения: что должно быть на поминальном столе в 2026
Протоиерей Бородин: родительские субботы 2026 выпадают на 7, 14 и 21 марта
Фото: [Храм Саввы Сторожевского в Балашихе/Медиасток.рф]
В период Великого поста православные христиане отмечают три особых дня, посвященных памяти усопших. Речь идет о родительских субботах, которые в 2026 году выпадают на 7, 14 и 21 марта. Смысл и традиции этих дней разъяснил настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин, пишет 360.ru.
Священник пояснил, что во время Четыредесятницы полная литургия совершается не так часто, поэтому церковь выделила специальные субботы, чтобы верующие могли сугубо помолиться за ушедших. Название «родительские» закрепилось за ними, поскольку в первую очередь принято вспоминать отца и мать, а через это — всех, кто покинул земной мир, поддерживая духовную связь поколений.
Накануне поминального дня, вечером в пятницу, в храмах служится парастас — продолжительная заупокойная служба. В саму субботу прихожане собираются на литургию, чтобы соборно вознести молитвы о прощении грехов усопших.
Отец Федор отметил важность приношения в храм постных продуктов: хлеба, овощей, муки или сладостей. Это древняя традиция милосердия, когда пожертвования помогают нуждающимся. Что касается кладбища, его посещение не возбраняется, однако священник предостерег от языческого обычая оставлять еду на могилах — такая практика чужда православию.
Для тех, кто по уважительной причине не может попасть в церковь, протоиерей посоветовал зажечь дома лампаду и сосредоточенно помолиться в тишине. Существуют специальные молитвы об усопших, которые читают как в храме, так и в домашних условиях.
После богослужения близкие нередко собираются за столом, чтобы добрым словом вспомнить ушедших. Главное условие, подчеркнул Бородин, — трапеза должна быть постной. Еда не является самоцелью, а служит лишь поводом для объединения семьи. В России к таким дням традиционно готовят кутью — кашу, символизирующую будущее воскресение.