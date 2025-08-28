Кузбасский бизнесмен задержан за взятку экс-министру здравоохранения

В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в даче взятки экс-министру здравоохранения региона Дмитрию Беглову. Деньги предназначались для обеспечения выгодного контракта на поставку медизделий одной из кемеровских больниц. Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы Кузбасса задержали местного жителя по уголовному делу о даче взятки. По данным следствия, мужчина действовал в интересах индивидуального предпринимателя. В марте этого года он передал 120 тыс. руб. тогдашнему министру здравоохранения региона Дмитрию Беглову.

Взамен чиновник должен был обеспечить заключение договора на поставку медицинских изделий между предпринимателем и одной из городских больниц Кемерова. Уголовное дело возбудили по статье о даче взятки должностному лицу.

В рамках расследования силовики провели обыски по месту жительства подозреваемого, в результате которых изъяли более 1 млн руб. Дмитрий Беглов покинул пост министра по собственному желанию в начале июня, а вскоре после этого был задержан по подозрению в получении взятки. Расследование продолжается.

Ранее московский суд отправил на зону сразу трех генералов-взяточников МВД из Санкт-Петербурга.