Квартира от государства после 25 лет у доски: в ОП обсуждают решение жилищного вопроса для педагогов

Согласно инициативе, педагоги, посвятившие работе в школах 25 и более лет, смогут претендовать на безвозмездное получение жилья.

Как отметил Гриб в комментарии агентству ТАСС, жилищный вопрос остается одним из наиболее острых для представителей педагогического сообщества. Реализация подобной программы не только поможет решить эту проблему для заслуженных работников, но и значительно повысит статус и престиж учительской профессии в целом.

Чиновник также добавил, что конкретный требуемый стаж — вопрос дискуссионный и может быть вынесен на общественное обсуждение.

