«Квартирный вопрос испортил всех». Долина подала иск на 176 млн рублей к фигурантам дела о мошенничестве

Народная артистка Лариса Долина направила исковое заявление в Лефортовский районный суд Москвы с требованием возместить материальный ущерб, нанесенный в результате противоправных действий.

Сумма претензий достигает 176 миллионов рублей. Данную информацию предоставила объединенная пресс-служба судебных инстанций столицы .

В качестве ответчиков по делу выступают граждане, проходящие по уголовному делу о хищении недвижимости артистки: Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.

В сообщении пресс-службы уточняется, что ранее, на основании приговора Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года, за певицей уже официально признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного вреда в указанном размере .

Ранее Лариса Долина анонсировала открытие джаз-клуба «Джаз Land» осенью 2026 года.