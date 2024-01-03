Квартиру ветерана СВО с инвалидностью адаптировал Фонд «Защитники Отечества» в Балашихе

Фонд «Защитники Отечества» приступил к реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью. Так уже первые пятеро демобилизованных бойцов из Московской области получили помощь в рамках этой программы.

Отмечается, что в их домах заменили дверные блоки, установили систему «умный дом» (датчики, автоматические розетки, выключатели, дистанционное открытие окон, робот-пылесос), специализированную кухонную мебель для людей с ограниченными возможностями здоровья, столы с возможностью изменения высоты рабочей поверхности.

«Наша главная задача — окружить заботой и вниманием каждого ветерана, который обращается в фонд. Особенно это касается героев, получивших тяжелые ранения, повлекшие за собой инвалидность. Мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы бойцы с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Одна из квартир, которую адаптировали за счет средств фонда, — ветерана СВО Кирилла Комова из Московской области. Ему 23 года, после прохождения срочной службы он подписал контракт с Министерством обороны и с первого дня принимал участие в спецоперации. 7 марта 2022 года получил осколочное проникающее ранение. Во время проведения работ Кирилл проходил курс реабилитации в центре «Ясенки».

Сергей Юров, глава городского округа Балашиха, также оказал содействие в адаптации квартиры ветерана СВО: помог заменить окна, не входящие в перечень работ по проекту.

«Все очень удобно, главное, не расслабляться. Нужно вставать, двигаться, говорить себе: „Делай!“. Если ты можешь держать в руках телефон, то ты способен на многое», — сказал ветеран СВО из Московской области Кирилл Комов.

В рамках программы фонд адаптирует квартиры и частные дома ветеранов спецоперации с инвалидностью во всех регионах страны. Первый шаг, который необходимо сделать героям, — обратиться к социальному координатору, чтобы заполнить необходимые документы.