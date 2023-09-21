Квест-игра пройдет в Клинской школе искусств

До конца сентября родители могут записать своего ребенка в отделения Клинской детской школы искусств имени П.И.Чайковского, сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская. Для тех, кто собирается записаться в школу, проведут квест-игру «Где рождается вдохновение?».

Мероприятие пройдет в эту субботу в 12:00 в Клинской детской школе искусств им. П.И. Чайковского по адресу: г. Клин, ул. Захватаева, д. 9А. Посетителей познакомят с отделениями школы в форме квеста. Дети смогут посидеть за роялем, сыграть на струнно-смычковых инструментах, потанцевать с маленькими балеринами и не только. В случае успешного прохождения конкурсных испытаний, можно будет пообщаться с педагогами по направлениям подготовки и пройти приемные испытания. Принять участие могут дети в возрасте от 5,5 до 12 лет.

Отметим, что данная школа искусств является одной из старейших в Московской области. В 2016 году по программе губернатора Андрея Воробьева здесь создали два новых учебных корпуса. В конце 2019 года были сданы третий новый корпус школы и концертный зал. Отделения школы в рамках нацпроекта «Культура» оснастили музыкальными инструментами и необходимым оборудованием.