Лада Дэнс с серьезными травмами попала в больницу после ДТП

Как пишет портал «Дни.ру» , стали известны печальные новости о певице Ладе Дэнс, которая попала в аварию во время возвращения с частного выступления. Инцидент произошел в подмосковном городе Подольск.

Судя по полученным данным, певица Лада Дэнс попала в аварию на 52-м километре Симферопольского шоссе. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила травмы в виде сотрясения мозга и ушиба позвоночника. Сообщается, что столкнулись три машины, а сама звезда ехала в такси.

После аварии сотрудники скорой помощи доставили Ладу Дэнс в медицинское учреждение для оказания необходимого лечения и дальнейшего наблюдения. Также они осмотрели и других пострадавших. На месте аварии работали экстренные службы.