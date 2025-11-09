Продажи автомобилей Lada Largus временно ограничены в дилерской сети с 21 октября. Об этом сообщили в Росстандарте, отметив, что решение принято для предотвращения возможных рисков, связанных с безопасностью эксплуатации, передает Газета.ру.

В ведомстве пояснили, что причиной стало обращение Национального автомобильного союза, поступившее после сообщений владельцев о затрудненном вращении рулевого колеса. После этого Росстандарт запросил у «АвтоВАЗа» дополнительную информацию о соответствии машин требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Как уточнили в Росстандарте, производитель уже начал техническую проверку, тестирование отдельных компонентов и анализ материалов.

«АО „АвтоВАЗ“ проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus», — заявили в ведомстве.

Также сообщается, что все обращения клиентов по этой проблеме рассматриваются в рамках гарантии, а повторных случаев неисправности пока не зафиксировано.

Представители «АвтоВАЗа» уточнили, что проверка проводится совместно с поставщиком гидроусилителей рулевого управления для выявления причин возможного несоответствия. Решение о возобновлении продаж будет принято после завершения всех испытаний и подтверждения безопасности машин.

