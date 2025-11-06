Автомобильный эксперт Дмитрий Рогов представил данные об изменении тарифов по утилизационному сбору, которые вступят в силу с 1 декабря 2025 года и будут постепенно расти до 2030 года. Об этом сообщает Газета.ру .

По словам эксперта, расчеты приведены в привычных для автомобилистов единицах — лошадиных силах и рублях, чтобы упростить понимание. Согласно данным, для автомобилей с двигателем объемом до 2 литров и мощностью от 157,7 до 187,26 л. с. утильсбор с 1 декабря 2025 года составит ₽750 тыс. К 2030 году тариф на такую категорию вырастет до ₽1,31 млн.

Для машин мощностью от 276 до 305,52 л. с. (двигатель до 3 литров) размер сбора с 2025 года установлен на уровне ₽2,18 млн. Через пять лет сумма увеличится до ₽3,83 млн.

Наиболее значительный рост ожидается для автомобилей с двигателем свыше 3,5 литра и мощностью более 492,79 л. с. — тариф увеличится с ₽3,81 млн до ₽6,7 млн к 2030 году.

Рогов отметил, что повышение утильсбора станет одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость автомобилей в России. Особенно сильно изменения затронут рынок премиальных и спортивных машин.

Ранее сообщалось, что вторичный рынок авто в России готовится к встряске из-за новых правил для такси.