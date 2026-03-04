Лада в пролете: стало известно кто захватил лидерство на авторынке Белоруссии

Белорусский авторынок продемонстрировал рост по итогам второго месяца года. Основную долю продаж обеспечили автомобили местного производства, а также заметно увеличилось количество электромобилей, сообщает Автостат.

По итогам февраля 2026 года на рынке новых легковых автомобилей в Белоруссии зафиксирован существенный рост. Согласно данным Автомобильной ассоциации «БАА», юридические лица реализовали за месяц 4,1 тысячи машин. Этот показатель превышает результат января, когда объем продаж составлял 3,5 тысячи единиц.

В Ассоциации отметили, что львиная доля февральских продаж пришлась на продукцию отечественного завода «Белджи». Автомобили брендов Belgee и Geely в сумме разошлись тиражом в 2,7 тысячи экземпляров. Таким образом, продукция местного производителя заняла почти две трети рынка.

Существенную долю сохранил и российский бренд. Продажи автомобилей LADA в конце зимы достигли отметки в 470 штук.

Кроме того, эксперты «БАА» обратили внимание на структурные изменения, вызванные действующими льготами при ввозе. В феврале доля машин с электрическими силовыми установками оказалась весьма значительной: два из каждых пяти проданных дилерами автомобиля являлись электрокарами.