Волонтеры Подмосковья провели Всероссийскую экологическую акцию «Вода России» на берегу Рузского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В рамках акции активисты вместе с сотрудниками Молодежки и руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Юрием Лысенковым прошлись вдоль береговой линии и собрали все отходы. Среди них оказались целлофановые пакеты, жестяные банки, стеклянные и пластиковые бутылки, рваная одежда, детские игрушки, одноразовая посуда и многое другое.

Быть волонтером просто, для этого не нужно ждать особого случая или проходить длительное обучение. Узнать подробнее о волонтерском движении можно на сайте, а также в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Волонтеры Подмосковья получают возможность страхования жизни, мерч и подарки, билеты на топовые мероприятия региона и страны, благодарности и грамоты, участвуют в грантовых конкурсах и премиях (в том числе получают финансовую поддержку).

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