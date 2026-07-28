Космос вздрагивает: лазерные детекторы поймали 400 эхо-сигналов из глубин Вселенной

Принцип работы детекторов и природа «ряби»

О методах регистрации гравитационных волн сообщил заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики ИКИ РАН Сергей Сазонов. Для поиска колебаний пространства-времени ученые используют лазерные установки с длинными плечами-интерферометрами, в которых циркулируют лазерные лучи. При наступлении масштабных космических катастроф — таких как столкновение и слияние черных дыр — во все стороны распространяется «рябь». Высокочувствительные детекторы на Земле способны фиксировать эти микроскопические сдвиги материи как колебания Вселенной как единого целого.

История проекта LIGO и прорыв 2015 года

Проект LIGO, инициированный в 1992 году, объединяет свыше 1,5 тыс. исследователей из 40 институтов более чем 20 стран мира. Обсерваторию возвели в 2002 году по проекту нобелевских лауреатов Кипа Торна, Райнера Вайсса и Барри Бэриша. Первые восемь лет работы не принесли результатов, из-за чего систему отключили и потратили четыре года на глубокую модернизацию оборудования. Обновленный LIGO запустили в сентябре 2015 года, и он сразу же зафиксировал всплеск гравитационных волн от столкновения двух черных дыр суммарной массой в 53 массы Солнца. К настоящему моменту на счету обсерватории уже около 400 зарегистрированных событий.