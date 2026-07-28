Советский гаражный фарш: как из трофейных иномарок собирали гибриды с мотором ГАЗ

Дефицит запчастей и демократичные советские законы создали уникальную культуру домашнего тюнинга. Рассказываем, как на довоенные иномарки и советские раритеты устанавливали мощные моторы, двухконтурные тормоза и узлы от более современных моделей, пишет За рулем.

«Франкенштейны» на дорогах: от довоенных иномарок до «Побед»

В условиях хронического дефицита запчастей автолюбители в СССР массово модернизировали устаревшую и изношенную технику, а законодательство и ГАИ относились к техническому творчеству максимально лояльно. Под капотами трофейных Opel, BMW, Mercedes и советских ГАЗ-М1 появлялись моторы от «Победы» ГАЗ-М20, а позже — от ГАЗ-21. Американские модели и представительные ЗИМ ГАЗ-12 часто оснащались 6-цилиндровыми грузовыми двигателями от ГАЗ-51 и ГАЗ-52. Самые радикальные переделки касались и конструкции: например, переднеприводный Adler Trumpf из «Кавказской пленницы» получил агрегаты от «Москвича» и стал заднеприводным.

Заводская поддержка и модернизация узлов

Заводы-изготовители прямо помогали автовладельцам продлевать жизнь машинам. Для «Москвичей» выпускались пособия по взаимозаменяемости деталей, а Завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК) специальными партиями производил 45-сильные моторы «Москвич-407С» для установки на устаревшие модели 400/401 и 402.

Ключевые направления технического апгрейда в СССР: