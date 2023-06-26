Латвия прекратила прием заявлений на визы от граждан России

С 26 июня республика перестала принимать заявления на выдачу всех видов виз, поданные гражданами России. Как сообщает глава местного МИД, из-за непредсказуемых внутриполитических событий в России страна вынуждена усилить охрану своих границ, одним из шагов на пути к этому стало прекращение выдачи гуманитарных и любых других виз россиянам. Подать заявление нельзя ни через дипломатические, ни через консульские представительства Латвии.

При этом МИД республики обещало рассмотреть все заявления на получение виз, которые россияне успели подать до 25 июня.