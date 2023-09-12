Латвия ввела запрет на въезд в страну автомобилям с российскими номерами

Начиная с 12 сентября 2023 года зарегистрированному на территории России автотранспорту въезд на территорию Латвийской республики закрыт, проинформировало таможенное управление при службе госдоходов.

Ранее подобные запреты, следуя соответствующей рекомендации со стороны Еврокомиссии, ввели Эстония и Литва. При этом, в последнюю въезд разрешен зарегистрированным в РФ автомобилям, следующим транзитом в Калининградскую область, и при условии наличия транзитной визы.

«С сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещён въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», — говорится в заявлении латвийской таможни.

В ведомстве подчеркнули, в случае, если водитель откажется возвращаться обратно в Россию, автомобиль будет подлежать немедленной конфискации.

Ранее стало известно, что власти соседней с Россией Финляндии отказались вводить запрет на въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в РФ.