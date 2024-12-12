Лауреатом конкурса пианистов стал ученик Волоколамской детской школы искусств Тихон Каримов

В Красногоркой детской музыкальной школе имени А. А. Наседкина прошел межзональный конкурс учащихся по классу фортепиано, лауреатом которого стал ученик Волоколамской детской школы искусств Тихон Каримов.

Конкурс носит имя известного советского, российского пианиста и композитора Алексея Наседкина. Мероприятие посетили талантливые музыканты из разных городов, в частности, Видного, Звенигорода, Нахабино, Истры, Королева, Дедовска, Красногорска, Волоколамска, а также из села Петрово-Дальнее. Порядка 70 пианистов выступили перед зрителями.

Участники в возрасте от 7 до 14 лет были хорошо подготовлены. Все пианисты выступали со сложными композициями, в которых они могли продемонстрировать уникальное мастерство. Юный житель Волоколамского городского округа Тихон Каримов вошел в число лучших пианистов.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

«Поздравляем нашего талантливого юного земляка, его педагога и желаем новых творческих достижений», — отметили в администрации Волоколамского городского округа.

На конкурсе в программу юноши были включены пьеса и этюд из репертуара для старших классов – пятого-седьмого. Воспитанник Волоколамской детской школы искусств был удостоен звания лауреата третьей степени и медали.

«Тихон — способный мальчик. И очень любознательный, мотивированный. Ему интересно самому подбирать произведения для разучивания и исполнения. При этом он не идет по легкому пути. Всегда стремится поработать над сложными произведениями», — рассказала преподаватель Антонина Михайловна Лодочникова, с которым Тихон занимается третий год.

В администрации муниципалитета отметили, что Тихон Каримов на фестивале учащихся школ Волоколамского, Лотошинского и Шаховского округов, который прошел совсем недавно, стал лауреатом первой степени.