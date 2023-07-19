Лавров: Латинская Америка показала характер, не поддержав политику Запада
Фото: [©Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости]
Глава российского МИД поддержал позицию Латинской Америки, выступившей против политики Запада. Об этом сообщает РИА Новости.
Сергей Лавров заявил, что страны Латинской Америки продемонстрировали свой характер, противостояв западным странам, попытавшимся навязать антироссийскую пропаганду. Попытка оказать давление произошла 18 июля на саммите EC-CELAC.
Как сообщил Лавров, представители Запада пытались убедить латиноамериканцев в праведности своей политики, но им это не удалось, так как Латинская Америка поддержала далеко не все тезисы и настояла на своем.