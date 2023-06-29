Лавров: Россия готова помочь урегулировать конфликт в Судане

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова оказать помощь в урегулировании конфликта в Судане. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам главы ведомства, Россия внимательно следит за происходящими в Судане событиями, где с апреля идут бои между СБР и регулярной армией. Страна готова помочь Судану разобраться с возникшим кризисом. Дипмиссия РФ в Хартуме поддерживает контакт с заинтересованными в этом сторонами.

Лавров также отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве со страной, поэтому прекращение конфликта интересно и российской стороне. Глава МИД подчеркнул, что совместное решение проблемы позволит укрепить отношения и наметить пути дальнейшего сотрудничества.