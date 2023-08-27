Лавров считает, что западные политики больше работают языком, а не головой

Как сообщает KP.RU , глава МИД РФ заявил о довольно снисходительном отношении западных журналистов и чиновников к странам-участницам БРИКС.

Сергей Лавров, занимая должность главы Министерства иностранных дел Российской Федерации сделал новое заявление в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, западные политики и работники СМИ чаще работают языком, нежели чем головой. В отличие от них, лидеры стран БРИКС решают реальные и конкретные задачи.

А нескольким ранее Лавров уже говорил о том, что в планы БРИКС не входит становление новым коллективным гегемоном. Несмотря на то, что объединение расширилось, называние останется прежним. Все из-за того, что за его сохранение выступили все страны.