Лазарев подшутил над округлившейся Кудрявцевой на съемках финала шоу «Аватар»

Исполнитель Сергей Лазарев нашел очередной повод подколоть свою бывшую возлюбленную и коллегу Леру Кудрявцеву на финальных съемках шоу «Аватар». Как отмечает издание «7дней.ru», шутка развернулась вокруг лишнего веса ведущей.

Кудрявцева жаловалась, что в 2024 году расслабилась, а перед началом очередных съемок наела семь лишних килограммов. К декабрю ведущая заметно округлилась, что отмечали и поклонники. Сама звезда относится к этому с юмором, который активно поддерживает Лазарев.

Певец заснял, как блондинка «уминает» печенье во время перерыва. Ведущая попозировала на камеру, но осталась недовольна своим видом.

«Надо просто печенек поменьше есть!», — посмеялся Лазарев.

Певец позже отметил, что Кудрявцева и в нынешней форме выглядит прекрасно. В ответ на это телезвезда призналась, что не может остановиться и ей хочется постоянно срываться на перекусы.

Ранее сообщалось, что Лазарев превратил Кудрявцеву в «маму Стифлера» на съемках шоу.