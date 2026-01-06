«Лазейка закрыта». С 9 января в России начнут штрафовать за тонировку на любых автомобилях

Член профильной комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с корреспондентами ТАСС анонсировал важное изменение для автовладельцев.

Начиная с 9 января 2026 года в силу вступает поправка в Кодекс об административных правонарушениях, которая унифицирует ответственность за несоответствующую закону тонировку стекол транспортных средств.

Новелла законодательства призвана ликвидировать существовавший правовой пробел. Ранее владельцы машин, временно ввезенных на территорию Российской Федерации, могли избегать наказания за затемнение, превышающее допустимые нормы. После вступления в действие федерального закона эта исключительная возможность будет аннулирована. Как и для автомобилей с российскими номерами, санкцией за подобное нарушение станет денежное взыскание в размере пятисот рублей.

