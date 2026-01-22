Ледяной ад нагрянет в столицу: столбики термометров в Подмосковье заморозятся

Гидрометцентр России предупредил о приходе аномально низких температур в Московский регион 25 января. По прогнозам синоптиков, в ночные часы столбики термометров в области опустятся до отметок от минус 21 до минус 26 градусов Цельсия. В отдельных районах возможно усиление морозов до минус 29 градусов, предупредили в Гидрометцентре.

Днем температура воздуха в Подмосковье поднимется, но останется значительно ниже климатической нормы. Прогнозируется от минус 14 до минус 19 градусов.

В Москве в ночь на воскресенье ожидается похолодание до минус 22—24 градусов. В центральных районах столицы температура будет немного выше — минус 19—21 градус. В дневное время температура в городе составит минус 14—16 градусов. Синоптики отмечают, что морозная погода будет сопровождаться слабым ветром.

