Ледяной сюрприз для жителей Московского региона подготовила погода
Синоптик Леус: мороз до -13 градусов накроет Московский регион 23 декабря
Фото: [Зима наступила в Подмосковье/Медиасток.рф]
По информации метеоролога Михаила Леуса, к вечеру 22 декабря в Москве ожидается значительное снижение температуры воздуха. Согласно прогнозу, днем столбик термометра составит около -10 градусов, а к ночи температура опустится до -13 градусов Цельсия, сообщает Общественная Служба Новостей.
Наибольшие морозы прогнозируются на среду, 24 декабря, когда в столице ожидаются температуры до -15 градусов. К концу рабочей недели ожидается постепенное потепление, и температура вернется к более мягким показателям.
Михаил Леус сделал соответствующее предупреждение в своем Telegram-канале, отметив необходимость соблюдать меры предосторожности при сильных морозах.
