«Отказ от Божией помощи»: священник рассказал, могут ли православные праздновать китайский Новый год

Год Красной Огненной Лошади по китайскому календарю официально начнется не 1 января, а 17 февраля 2026 года. Не грешно ли праздновать православным китайский Новый год в эту дату, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Владислав Береговой.

По его словам, сам по себе китайский Новый год как календарная дата не является чем-то греховным. Это просто лишний повод познакомиться с историей и традициями восточного соседа России, почитать про «терракотовую армию» Цинь Шихуанди, сходить с семьей в китайский ресторанчик, пересмотреть «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

«Естественно, праздновать его так, чтобы с утра невозможно было встать на работу, не стоит. Но есть еще один нюанс. Немалое количество крещенных жителей нашей необъятной Родины поздравляют 1 января друг друга с годом Дракона, Лошади, Быка или Обезьяны, желая, чтобы какой-нибудь серо-буро-малиновый бегемот принес тебе в этом году счастье. Вот потому у многих из нас его и нет, потому что надеемся на помощь какой-то невиданной волшебной твари, а не Творца "неба и земли"», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Произнося невинные на первый взгляд слова о принесении удачи в Новом году Лошадью, продолжил священнослужитель, люди тем самым на полном серьезе отказываются от помощи Божией.

«И Он отходит от нас в этот момент. Не потому, что обидчив, а потому что невероятно уважает нашу свободу. Он как бы говорит нам: "Раз ты просишь помощи у крысы, а не у Меня, то хорошо, я ухожу. Причинять насильно счастье тебе я не буду". Но нет в духовном мире волшебных крыс, которые помогут в нуждах, а есть вполне себе темные духовные силы, которые тут как тут появляются, как только призываешь помочь какие-либо силы, помимо Бога. Будь то Вселенная или соломенный бычок», — подчеркнул священник.

Отец Владислав отметил, что невозможно одновременно служить Богу и маммоне. Немыслимо одновременно расставлять по всему дому символы китайского Нового года для «удачи» и ждать, что Бог благословит это год.

«Определитесь с кем вы: с Творцом или твореним. Задумайтесь, действительно ли безопасно вверять свою жизнь дракону или козе? Но если ваши украшения на елке в виде лошадок — это просто украшения в виде лошадок, и вы не наделяете их каким-либо эзотерическим смыслом, то не переживайте, сжигать их в костре не надо — пусть висят и радуют глаз. Греховен не сам предмет, а смысл, которым мы его наделяем», — заключил священнослужитель.

