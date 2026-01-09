«Ледяной удар по сосудам». Врач предупредила россиян об опасности погружения в крещенскую купель

19 января 2025 года верующие отметят один из главных православных праздников — Крещение Господне. Традиционно этот день сопровождается массовыми богослужениями и нырянием в ледяную воду прорубей-иорданей.

Однако врачи призывают подходить к обряду с крайней осторожностью. Как объяснила в интервью «Газете.Ru» Екатерина Аршинская, терапевт и нефролог «СМ-Клиника», резкое погружение в холод может спровоцировать опасное состояние — холодовой шок.

Это явление представляет собой стремительную реакцию тела на экстремальный перепад температур. Мгновенный спазм сосудов и мышц в ледяной воде вызывает скачок артериального давления и учащенное сердцебиение. При этом рефлекторный вдох часто приводит к попаданию воды в легкие.

Специалист уточняет, что ключевой признак шока — гипервентиляция. Частое и глубокое дыхание вызывает резкую потерю углекислого газа, что усугубляет сужение сосудов. Результатом могут стать головокружение, тошнота и обморок. Не менее грозная опасность — переохлаждение (гипотермия). Вода забирает тепло в 25 раз быстрее воздуха, и при падении температуры тела ниже 35°C наступает спутанность сознания, апатия, угроза остановки сердца.

«Первая помощь при холодовом шоке направлена прежде всего на быстрое согревание человека и поддержание жизненно важных функций. В такой ситуации необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Если это безопасно, пострадавшего нужно как можно скорее извлечь из воды, снять с него мокрую одежду и укутать в сухие теплые вещи. Важно внимательно следить за состоянием дыхания и сердечной деятельности и при необходимости начать сердечно-легочную реанимацию», — подчеркнула Аршинская.

Ранее отоларинголог Гридина сообщила о том, что отказ от шапки на морозе может привести к менингиту.