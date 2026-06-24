Легенда о финансировании ВСУ опустошила кошелек российской пенсионерки

Жительница Ноябрьска в возрасте 67 лет попала в классическую ловушку телефонных аферистов, лишившись крупной денежной суммы. Злоумышленники, прикрываясь именами сотрудников спецслужб, сумели убедить пожилую женщину в смертельной угрозе ее сбережениям и вынудили собственноручно перевести накопления на продиктованные реквизиты. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Кибер Ямал».

Схема оказалась до боли привычной, но оттого не менее эффективной. На телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками ФСБ. Собеседники с напором в голосе заявили, что с банковских карт женщины якобы ведется незаконное финансирование вооруженных сил Украины. Чтобы избежать ответственности и спасти кровные средства от ареста, звонившие настоятельно рекомендовали немедленно перечислить все деньги на некий таинственный «безопасный счет».

Преступники действовали методично и жестко. На протяжении двух дней они держали связь с потерпевшей, постоянно нагнетали обстановку, запугивали уголовным преследованием и торопили с решением. Пенсионерка, доведенная до стресса, в итоге подчинилась и самостоятельно проследовала к банкомату. Все операции по переводу крупной суммы она произвела своими руками, следуя инструкциям злоумышленников, после чего связь с «кураторами» оборвалась. Всего она лишилась 716 тысяч рублей.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и напоминают: сотрудники силовых ведомств никогда не запрашивают по телефону данные счетов и не предлагают переводить деньги на посторонние номера. В случае подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и связаться с близкими или официальными представителями банка.