Легендарная «радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир с загадочными сигналами

Таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую в кругах радиолюбителей часто называют «жужжалкой» или даже «радиостанцией Судного дня», передала в эфир новое закодированное сообщение. Информация об этом появилась в телеграм-канале, посвященном работе станции.

Шифровка состояла из трех бессмысленных на первый взгляд слов: «входошунт», «линцокрин» и «лазомиг».

Радиолюбители зафиксировали сигналы 15 декабря с несколькими интервалами. Впервые — в 13:02 мск, во второй раз — в 14:40 мск и в третий — в 18:31 мск.

В последние месяцы станция демонстрирует необычную активность, часто повторяя сообщения, которые уже звучали в эфире ранее — в частности, в январе и феврале 2022 года, а также в апреле 2023 года.

Известно, что УВБ-76 вещает с 1976 года. Ее характерной особенностью являются постоянные шумы и жужжащий звук в паузах между передачами, за что она и получила свое народное прозвище.

Предназначение станции и смысл ее сообщений официально никогда не раскрывались. На запросы о ее деятельности в Роскомнадзоре заявляли, что данные о функционировании УВБ-76 не относятся к категории общедоступной информации.

Ранее сообщалось, что сигналы радиостанции УВБ-76 взволновали Запад.