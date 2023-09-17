Легендарный автор песен «Птица счастья» и «Надежда» умер на 95-м году жизни

Сначала об этом сообщил актер Стас Садальский, затем смерть Добронравова подтвердил и певец Николай Басков на своей страничке в соцсетях.

Отмечается, что причиной смерти Добронравова стала не отступающая продолжительная болезнь. Поэту было 94 года. Время место похорон, а также, где похоронят Добронравова пока не известно.

Напомним, Николай Добронравов является автором стихов к таким известным на всем постсоветском пространстве песням, как «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Птица счастья», и многих других. Он также являлся лауреатом Государственной премии СССР. Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Анна Герман, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина.