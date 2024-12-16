Легендарным ледовым шоу Авербуха продолжилась «Зима в Подмосковье» в Волоколамске

В субботу, 14 декабря, в Волоколамске состоялось ледовое представление, в котором приняли участие яркие звезды фигурного катания.

Для жителей и гостей города организовали шоу, которое обычно можно увидеть лишь на экранах телевизоров. Более 1000 зрителей собрались, чтобы наблюдать за яркими номерами участников легендарного ледового шоу Ильи Авербуха. В этот день на льду появилось много звезд.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Так, российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион России Алексей Ягудин выступил с номером из своей программы. Под громкие аплодисменты волоколамцев он кружил по льду.

Не менее волшебным стали выступления победительницы проекта «Народный ледниковый» Натальи Саблиной, мастера спорта РФ Артема Федорченко, двукратных чемпионов Европы, бронзовых призеров олимпийских игр Екатерины Бобровой и Максима Шабалина, бронзового призера чемпионата Европы, чемпионки Европы, серебряного призера чемпионата мира, чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, двукратных чемпионов мира, олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Артисты продемонстрировали свое мастерство. Каждое выступление привлекало внимание зрителей. В знак благодарности они дарили свою радость и аплодисменты. На льду также появились заслуженные артисты цирка, которые продемонстрировали яркие и захватывающие номера.

Мероприятие состоялось в Ледовом дворце в Волоколамске, который был построен в рамках программы губернатора Андрея Воробьева. Наличие современного оборудованного дворца позволило городскому округу присоединиться к проекту Подмосковья, благодаря которому в парках муниципалитетов проходят бесплатные ледовые представления с участием звезд фигурного катания.