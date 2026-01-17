«Лекарство для толстяков не работает». Дональд Трамп раскритиковал препарат «Оземпик» на встрече в Белом доме

В ходе беседы в Белом доме экс-президент США Дональд Трамп поделился историей своего близкого друга, столкнувшегося с неожиданной проблемой. По словам Трампа, его знакомый, являющийся успешным бизнесменом, значительно прибавил в весе на фоне приема популярного препарата «Оземпик».

Несмотря на свой деловой талант и влиятельность, из-за возросшей массы тела друг политика испытывает трудности с передвижением. Трамп скептически отозвался о действии лекарства, отметив, что при последней встрече его товарищ выглядел крупнее, чем когда-либо прежде, и порекомендовал ему рассмотреть альтернативные методы решения проблемы.

Американский лидер добавил, что хотя эта ситуация может показаться комичной, его рассказ преследует не развлекательные, а информативные цели.

Отдельно Трамп анонсировал подготовку важного заявления, касающегося контактов с внеземными цивилизациями. Огласить эту информацию он планирует летом 2026 года, приурочив выступление к чемпионату мира по футболу.

Ранее Дональд Трамп назвал себя человеком очень высокой морали.