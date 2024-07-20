Лекцию о летних Олимпийских играх в Москве провели в подмосковных Химках

«Благодаря новому проекту „Химки. Успех в единстве поколений“ у химчан появилась возможность принимать участие в различных патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками СВО и других тематических событиях. Важно, что все эти мероприятия не имеют возрастного ценза и предусмотрены как для самых юных, так и для взрослых жителей нашего округа», — подчеркнул депутат Александр Васильев.