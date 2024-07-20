Лекцию о летних Олимпийских играх в Москве провели в подмосковных Химках
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Химки]
В городском округе Химки состоялась лекция о ХXII летних Олимпийских играх в Москв е. Мероприятие провели в ДК «Контакт» в рамках широкомасштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В 1980 году в Москве дали старт ХXII летним Олимпийским играм. Отмечу, мы по праву можем гордиться тем, что первая в мировой истории Олимпиада, которую провели на территории Восточной Европы, прошла именно в нашей стране», — поделился депутат Совета депутатов городского округа Химки Владимир Суслов.
Гости узнали наиболее интересные факты о подготовке и проведении Олимпиады-80. Кроме того, с жителями поделились историей создания всемирно известного медведя, талисмана ХXII летних Олимпийских игр. По окончанию мероприятия все гости смогли задать свои вопросы.
«Благодаря новому проекту „Химки. Успех в единстве поколений“ у химчан появилась возможность принимать участие в различных патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками СВО и других тематических событиях. Важно, что все эти мероприятия не имеют возрастного ценза и предусмотрены как для самых юных, так и для взрослых жителей нашего округа», — подчеркнул депутат Александр Васильев.