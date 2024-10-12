Лепка, песни, танцы: новые активности радуют членов Можайского клуба долголетов

Эти занятия пользуются большой популярностью даже несмотря на то, что некоторые из них проводятся рано утром.

На прошлой неделе в гончарной мастерской «Муза» (по адресу ул. Рабочая, д. 2) состоялся увлекательный мастер-класс по глиняной лепке. Отныне занятия будут проходить еженедельно под руководством мастера Александры Бобровой. Благодаря ей долголеты раскроют свой творческий потенциал и научатся чему-то новому.

По словам заведующей отделением «Активное долголетие» КСЦОР «Можайский» Лидии Коротковой, участники остались в восторге от мастер-класса. Ведь лепка из глины не только радует человека, но и отлично успокаивает нервы.

Тем, кому больше по душе активные виды отдыха, особенно понравятся ретро-танцы. На данный момент они уже заручились большой популярностью среди участников клуба «Активное долголетие». Первые занятия прошли летом в одном из залов Дворца спорта «Багратион» — его провела инструктор танцевального фитнеса Анна Арсенова.

Отдельного внимания заслуживает 90-летний Иван Полетыкин. Мужчина, несмотря на цифру в паспорте, раз в неделю танцует с другими пожилыми людьми под самые разные мелодии: от русских народных песен до хитов 80-х.

Такие танцевальные тренировки включают в себя несложные спортивные движения, которые укрепляют физическое здоровье и значительно улучшают психоэмоциональное состояние. А это, в свою очередь, дарит море положительных эмоций!

Лидия Короткова напомнила, что минувшей весной в клубе «Активное долголетие» появилась еще одна новая активность. А сейчас, даже спустя несколько месяцев, на занятия «Здоровая спина» ходят очень много людей — более 30 человек возрастом 60-70 лет. И с каждым разом их становится все больше!

Занятия проходят каждую неделю в ДС «Багратион». По словам инструктора Ксении Ботневой, она с радостью наблюдает за тем, как пожилые люди достигают успеха на этом поприще. Ведь только так они смогут сохранить отличную физическую форму, необходимую для долгих и счастливых лет жизни.

Заведующая отделением «Активное долголетие» КСЦОР «Можайский» отметила, что участникам очень нравится эта активность. Прийти на занятие не мешает даже то, что обычно оно начинается в 8-10 часов утра. По словам Лидии Коротковой, такая заинтересованность возникала благодаря опытному инструктору. Она искренне поблагодарила Ксению Ботневу за энтузиазм и приложенные усилия.