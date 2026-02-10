Лепс выставил на продажу тайский особняк за полмиллиарда, а Киркоров — историческую квартиру

Российский шоу-бизнес столкнулся с волной продаж элитных апартаментов: сразу два народных артиста приняли решение расстаться со своей недвижимостью в Москве. На рынок выставлен просторный особняк Григория Лепса на Новорижском шоссе, а также историческая квартира Филиппа Киркорова, сообщает RT.

Особняк в тайском стиле за полмиллиарда. Григорий Лепс реализует свой роскошный коттедж, архитектура которого вдохновлена традициями Таиланда. Цена объекта составляет 550 миллионов рублей. Владение расположено на участке в 20 соток, а площадь самого дома достигает 1800 квадратных метров. Внутри гостей встречает поистине дворцовый антураж: семь спален, почти десять санузлов, собственная библиотека и гараж. Ключевыми элементами инфраструктуры стали СПА-комплекс с бассейном и сауной, а также масштабный зимний сад. Для полного комфорта в особняке предусмотрены отдельные гардеробные комнаты, рассчитанные на разные сезоны года.

Квартира-легенда и инвестиции в творчество. Параллельно о продаже своей квартиры заявил и Филипп Киркоров. Артист подчеркнул, что речь идет об объекте, который он сам считает «исторической ценностью». Предположительно, это апартаменты в районе станции метро «Курская», где певец ранее проживал вместе с Аллой Пугачевой. Помещение, по словам Киркорова, долгое время пустует, и ему больше не хочется, по его собственному выражению, «обрастать ненужными воспоминаниями». Оценочная стоимость лота — около 100 миллионов рублей. Вырученные средства шоумен намерен направить не на новую недвижимость, а на креативный проект: финансирование масштабного концертного шоу.

