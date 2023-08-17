Лера Кудрявцева ответила на хамство стилиста Александра Рогова

Телеведущая Кудрявцева проявила решимость и смелость, отвечая на хамские высказывания. Слова стилиста вызвали общественное возмущение, и его собственные наряды стали объектом критики.

Как сообщает издание «Утро.ру», знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева решила ответить на оскорбительные замечания стилиста Александра Рогова, который не поскупился на критику в адрес образов российских звезд.

Рогов раскритиковал и Кудрявцеву, поставив на пятое место своего антирейтинга. Однако звезда решила не молчать и опубликовала подборку фото с нелепыми нарядами стилиста, сопровожденных язвительными комментариями.

Реакция коллег по цеху также не заставила себя долго ждать. Они выступили на стороне Кудрявцевой, высказывая свое осуждение.