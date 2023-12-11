Лера Кудрявцева пошла на поправку после госпитализации в Минске

Ведущая попала в больницу с воспалением легких во время поездки по белорусской столице.

Ведущая «Секрета на миллион» неожиданно подхватила воспаление легких во время поездки в Минск. Ей пришлось отложить свои планы и лечь в больницу. У белорусских врачей звезда провела недолго: по словам ее концертного директора Табриза Шахиди, Кудрявцева отправилась домой буквально на следующий день. Самочувствие теледивы врачи оценили как стабильное, передает RT.

«Она благополучно вернулась домой, прилетев на самолёте около полудня из Минска. Чувствует себя намного лучше», — отмечает Шахиди.

Сама Кудрявцева ранее рассказывала, что заподозрила заболевание еще 2 декабря, но проигнорировала недомогание. В день госпитализации у нее поднялась высокая температура, но она продолжала работать. Сейчас ведущая поняла, что ошиблась. Ей предстоит следовать рекомендациям врача и пить прописанные им антибиотики.