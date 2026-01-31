Лестницы вместо подъемника в Подмосковье: всех 50 пассажиров канатки благополучно сняли

В горнолыжном парке деревни Степаново Дмитровского муниципального образования произошла нештатная ситуация, потребовавшая вмешательства спасательных служб. На канатной дороге внезапно остановился подъемник, в результате чего на маршруте оказались заблокированы пятьдесят человек, сообщило ГУ МЧС по Московской области.

По прибытии на место происшествия спасательные расчеты немедленно приступили к проведению эвакуационных работ. Основным инструментом для снятия людей с высоты стали трехколенные лестницы, которые позволили обеспечить безопасный спуск каждого пассажира. Операция была проведена организованно и без суеты, что является стандартной практикой для подобных инцидентов.

Вся спасательная операция завершилась успешно и без каких-либо происшествий. Все пятьдесят человек, находившиеся на канатной дороге в момент ее остановки, были благополучно эвакуированы на землю. Никто из пострадавших не получил физических травм, а их здоровью и жизни ничего не угрожало.

