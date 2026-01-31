Даже без проживания: кто обязан платить за коммунальные услуги

Все граждане, зарегистрированные в жилом помещении, несут обязанность участвовать в оплате коммунальных услуг вне зависимости от того, проживают они там фактически или нет. При наличии задолженности управляющая компания вправе потребовать погашения долга с любого из прописанных жильцов, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как пояснил парламентарий, действующие нормы Жилищного кодекса предусматривают солидарную ответственность всех зарегистрированных в квартире лиц. Это означает, что обязательства по оплате коммунальных ресурсов распределяются между ними в равной мере, даже если кто-то из прописанных фактически не пользуется жильем.

По словам Колунова, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе взыскать всю сумму задолженности по ЖКУ с любого зарегистрированного гражданина. При этом отсутствие информации о долге не освобождает человека от ответственности — требование может быть предъявлено независимо от того, знал ли он о неуплате.

Депутат уточнил, что зарегистрированные жильцы обязаны оплачивать только коммунальные ресурсы — воду, электроэнергию, отопление и другие аналогичные услуги. Расходы на содержание общего имущества дома, а также взносы на капитальный ремонт относятся исключительно к обязанностям собственника жилого помещения.

