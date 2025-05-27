Летние школы Академии «Меганом» пройдут на площадке арт-кластера «Таврида»

Летние школы Академии «Меганом» пройдут с июня по сентябрь в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида». В течение четырех месяцев девять летних школ объединят более 3,5 тыс. представителей молодежи со всей России и из зарубежных стран.

Летние школы Академии «Меганом» — это семидневные программы культурно-просветительского формата, включающие в себя арт-школы по различным направлениям. В рамках летних школ эксперты из разных областей делятся знаниями и опытом с молодыми творцами.

Каждый сезон летних школ имеет общую тематику. В 2025 году все летние школы будут связаны тематикой «Герои», которая объединяет великих деятелей культуры, искусства и науки.

В летних школах примут участие музыканты и продюсеры, танцоры и хореографы, театральные и кинодеятели, художники и архитекторы, реставраторы, музейные работники, литераторы, дизайнеры, ученые и специалисты других профилей.

В этом сезоне пройдут летние школы, посвященные 110-летию со дня рождения композитора Георгия Свиридова; 90-летию со дня рождения актера и режиссера Олега Табакова; крымскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому; юношескому писателю и военному корреспонденту Аркадию Гайдару; отцу советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной отрасли; 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского; 105-летию со дня рождения художника мультипликационного кино Леонида Шварцмана. Также состоятся школа «Репетиционная база фестиваля молодого искусства» и школа, посвященная перекрестным Годам культуры России и Китая.